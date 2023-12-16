Україну вперше обрали віце-головою Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Комітет ЮНЕСКО очолила Фінляндія. Доповідачем стала Японія. Віце-головами також обрали представників Ель Сальвадору, Малі та Катару.

«Україна вперше стала Віце-головою Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Це ще одна перемога української культурної дипломатії» - сказав т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Це відбулося на 18-му засіданні комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

На комітеті заслухали доповідь про ситуацію із культурною спадщиною в Україні в умовах російської агресії.

Учасники розглянули технічну допомогу ЮНЕСКО Україні для захисту культурної спадщини, а також підтримку в перевірці об’єктів культурної спадщини, включених до Списку ЮНЕСКО під посиленим захистом.

Також ще п’ять об’єктів культурної спадщини України отримали статус «під посиленим захистом».

За результатами засідання учасники ухвалили рішення Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту.