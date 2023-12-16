Україна може готувати новий контрнаступ на наступний рік.

Про це йдеться у матеріалі німецького Welt.

Видання посилається на німецького експерта, старшого наукового співробітника Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге.

Він припускає, що Україна ймовірно збирає ресурси для нового контрнаступу у 2024 році. Однією із точок наступальних операцій, на думку німецького експерта, міг би стати плацдарм на Херсонщині.

На думку Ніко Ланге, маючи винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ. Оскільки в районі лівого берега Херсонщини майже немає російських укріплень.

Експерт вважає, що такий контрнаступ міг би бути таким як його і планував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на це літо.

У статті йдеться нібито Валерій Залужний не підтримував літній контрнаступ без підтримки з повітря. Мовляв, він погодився на це лише «з політичних мотивів». Але згодом «великий контрнаступ», який мав привести до Мелітополя і Бердянська, був остаточно скасований.

Більше по темі Росія атакувала дронами південь України В Одеському районі збитий безпілотник впав на житловий квартал, загинула людина.

«Бо без механізованої підтримки швидкий прорив «був неможливий», - зазначається у статті.

Welt пише, що зміна тактики була «розумним кроком Залужного»: він вирішив атакувати невеликими підрозділами, що допомогло зберегти життя військових, забезпечити їх західними системами озброєнь та виграти час.

Німецький експерт Ніко Ланге вважає, що зараз українці роблять ставку на виснаження ворога.

«Вони більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті», - аналізує Ланге.

Експерт певен, що «Україна ще має великі плани». Про це, на його думку, свідчить список зброї, яку хоче отримати Київ: у ньому ударні вертольоти Black Hawk і Apache, винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.

«Багато хто забуває, що більшість танків і БМП все ще є, а багато обіцяного озброєння все ще постачається», - зауважив німецький експерт з питань безпеки Ніко Ланге.

Йдеться зокрема про 200 німецьких танків Leopard 1, з яких лише близько 30 прибули в Україну.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Росія готується до тривалої війни в Україні.