Країни «Групи семи» наближаються до можливої конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Про це повідомляє The Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Видання пише, що західні країни активно шукають способи конфіскації активів російського центрального банку для фінансування України на тлі політичних суперечок в США та Європі, які загрожують фінансовій підтримці Києва.

Зазначається, що конфіскація російських активів могла б стати альтернативним джерелом фінансування України.

Досі уряди країн G7 здебільшого не наважувались на такий крок. Вони боялися втратити довіру деяких іноземних інвесторів.

Видання пише, що зараз країни G7 активізували переговори про конфіскацію близько 300 млрд доларів із заморожених російських суверенних активів.

Крім того, в непублічних дискусіях більш рішучу позицію зайняли США. Сполучені штати стверджують, що існує законний спосіб конфіскувати активи, який відповідає міжнародному праву.

«Члени G7 та інші особливо постраждалі держави можуть заарештувати російські суверенні активи як контрзахід, щоб спонукати Росію припинити агресію», - йдеться в дискусійному документі уряду США, який цитує видання.

Американське джерело FT підтвердило, що Вашингтон веде активні переговори про використання російських суверенних активів і вважає, що рішення можна ухвалити швидко.

Співрозмовник припустив, що це питання можуть обговорити лідери G7 на зустрічі в лютому 2024 року, яка збігатиметься з другою річницею від початку повномасштабного вторгнення.