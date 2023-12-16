У Києві демонтували пам'ятник екіпажу радянського бронепоїзда «Таращанець». 

Він був розташований у Дарницькому районі столиці - у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Фото демонтажу опублікував столичний Департамент територіального контролю. 

«Продовжуємо декомунізацію та деколонізацію суспільного простору Києва», - зазначили у відомстві. 

Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

На початку грудня у Києві знесли більшовицькому командиру Миколі Щорсу. 

Раніше Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам. Ці монументи вилучили з реєстру пам’яток культурної спадщини національного значення.

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