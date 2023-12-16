У Києві демонтували пам'ятник екіпажу радянського бронепоїзда «Таращанець».
Він був розташований у Дарницькому районі столиці - у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.
Фото демонтажу опублікував столичний Департамент територіального контролю.
«Продовжуємо декомунізацію та деколонізацію суспільного простору Києва», - зазначили у відомстві.
Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.
На початку грудня у Києві знесли більшовицькому командиру Миколі Щорсу.
Раніше Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам. Ці монументи вилучили з реєстру пам’яток культурної спадщини національного значення.
Коментарі (0)