Україна повернула додому ще трьох дітей. 

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Хлопчика та дівчинку вивезли з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Брат та сестра вже разом зі своєю матір'ю. 

Третього хлопчика повернули з Росії. До РФ дитину без дозволу вивіз батько. 

«Третій хлопчик 2011-го року народження вже теж поряд зі своєю мамою. За сприяння Офісу Омбудсмана мама його забрала на території Грузії. Хлопець прагнув повернутися в Україну з РФ до матері, після того, як його батько вивіз без дозволу», - повідомив омбудсмен. 

Лубінець зазначив, що повернути дітей вдалося за посередництва Катару. Також до цього процесу долучають громадські організації та міжнародних партнерів. 

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