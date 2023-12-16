Мер Лондона Садік Хан відмовився передати Києву автівки, які британці здали на металобрухт у рамках програми боротьби зі шкідливими викидами.

Про це пише The Telegraph.

Київський міський голова Віталій Кличко запропонував своєму лондонському колезі передати Україні частину автомобілів, які підлягають утилізації.

«Він (Кличко - ред) сказав, що цей крок матиме «величезний потенціал» і використовуватиметься для «різноманітних рятувальних і транспортних ролей», - йдеться у публікації The Telegraph.

Мер Лондона відмовив, бо така пропозиція, за його словами не відповідає «юридичному порогу». Мовляв, це вимагає, аби схема утилізації ULEZ приносила користь лондонцям з «економічної, соціальної та екологічної точки зору».

Рішення Садіка Хана розкритикували кандидатка в мери Лондона від консерваторів Сьюзен Голл та учасник волонтерської ініціативи Car for Ukraine Річард Лофтхаус.

У Лондоні діє програма Ulez, за якою автомобілісти можуть отримати одноразову виплату у 2000 фунтів стерлінгів (понад 2400 доларів США), якщо вони здадуть на металолом авто, яке не відповідає вимогам податку на забруднення навколишнього середовища.

The Telegraph зазначає, що під програму зазвичай підпадають повнопривідні авто й пікапи, які «вкрай необхідні на передовій» в Україні.