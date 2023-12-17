У Миколаєві учасників акції «Гроші на ЗСУ» не пустили до укриття міськради під час повітряної тривоги.

Відповідне відео оприлюднило місцеве видання «Новини N».

Сталося це у суботу, коли люди зібралися на акцію біля міської ради.

Під час події пролунала тривога. Учасники намагалися пройти в укриття в будівлі міськради. Однак, вхід виявився закритим.

Люди стверджують, що всередині були охоронці. Але двері не відчинили.

«Ось тут стоїть табличка «Укриття» 30 метрів, з іншого боку стоїть табличка «Укриття» 30 метрів. Показує, що воно має бути тут. Ми приходимо. Закрито і нас не пускають», - розповіла одна з учасниць акції.

За словами людей, двері міськради відчинили вже після закінчення тривоги.

«Закінчилась тривога. Відкрили двері і сказали: відбій тривоги», - зазначила жінка.

«Відбій тривоги, ми вас не впустимо»... Але він ніяк не прокоментував чого нас не пустили саме у тривогу», - додала ще одна учасниця.