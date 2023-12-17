У Миколаєві учасників акції «Гроші на ЗСУ» не пустили до укриття міськради під час повітряної тривоги.
Відповідне відео оприлюднило місцеве видання «Новини N».
Сталося це у суботу, коли люди зібралися на акцію біля міської ради.
Під час події пролунала тривога. Учасники намагалися пройти в укриття в будівлі міськради. Однак, вхід виявився закритим.
Люди стверджують, що всередині були охоронці. Але двері не відчинили.
«Ось тут стоїть табличка «Укриття» 30 метрів, з іншого боку стоїть табличка «Укриття» 30 метрів. Показує, що воно має бути тут. Ми приходимо. Закрито і нас не пускають», - розповіла одна з учасниць акції.
За словами людей, двері міськради відчинили вже після закінчення тривоги.
«Закінчилась тривога. Відкрили двері і сказали: відбій тривоги», - зазначила жінка.
«Відбій тривоги, ми вас не впустимо»... Але він ніяк не прокоментував чого нас не пустили саме у тривогу», - додала ще одна учасниця.
Поліція розпочала розслідування за фактом залишення громадян в небезпеці. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.
Це не перший скандал навколо укриття цього тижня.
У Києві охоронець школи не пустив дітей до укриття під час тривоги через те, що вони були із собакою.
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