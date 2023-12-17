Протягом п'яти годин росіяни атакували південні регіони України. 

На Одещині загинула одна людина. 

На території області сили ППО збили 9 «шахедів». 

Один із збитих безпілотників впав на житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. 

Є руйнування житлових будинків. Пошкоджений склад приватної спортивної установи. 

На місці виникла масштабна пожежа. 

«Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину», - повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. 

Ще сім дронів збили над Херсонщиною. 

Загалом росіяни запустили по Україні два десятки «шахедів». 

Їх збила наша ППО. 

Ворог атакував з району російського Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. 

«Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей», - зазначили в Повітряних силах.  

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Крім того, окупанти запустили крилату Іскандер-К та керовану авіаційну ракету. 

Ракета Іскандер-К не досягла своєї цілі. А керовану авіаційну Х-59 збили українські захисники.

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