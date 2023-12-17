Протягом п'яти годин росіяни атакували південні регіони України.
На Одещині загинула одна людина.
На території області сили ППО збили 9 «шахедів».
Один із збитих безпілотників впав на житловий квартал в Одеському районі та вибухнув.
Є руйнування житлових будинків. Пошкоджений склад приватної спортивної установи.
На місці виникла масштабна пожежа.
«Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину», - повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Ще сім дронів збили над Херсонщиною.
Загалом росіяни запустили по Україні два десятки «шахедів».
Їх збила наша ППО.
Ворог атакував з району російського Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.
«Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей», - зазначили в Повітряних силах.
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Крім того, окупанти запустили крилату Іскандер-К та керовану авіаційну ракету.
Ракета Іскандер-К не досягла своєї цілі. А керовану авіаційну Х-59 збили українські захисники.
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