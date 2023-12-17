Протягом п'яти годин росіяни атакували південні регіони України. На Одещині загинула одна людина. На території області сили ППО збили 9 «шахедів». Один із збитих безпілотників впав на житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Є руйнування житлових будинків. Пошкоджений склад приватної спортивної установи. На місці виникла масштабна пожежа. «Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину», - повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Ще сім дронів збили над Херсонщиною.