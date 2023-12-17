У лікарні помер один із постраждалих внаслідок вибуху гранат в Керецьківській сільській раді на Закарпатті. Про таке повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що сталося це ввечері 16 грудня у Свалявській міській лікарні.

Суспільне пише, що потерпілому було 55 років. Раніше він був у реанімаційному відділенні у критичному стані.

За даними УП, після смерті потерпілого справу перекваліфікують на терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Напередодні депутату, який підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільради, повідомили про підозру за статтею про терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків.

В СБУ уточнили, що внаслідок інциденту постраждало 23 людини включно із підозрюваним. У більшості діагностували осколкові поранення.

Сам підривник опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і поліції.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта.

Там виявили «передсмертну записку». Її зміст не розкривають.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко лише розповів, що підозрюваний готувався до свого вчинку заздалегідь.

У п'ятницю під час сесії Керецьківської сільської ради місцевий депутат підірвав гранати. ЗМІ пишуть, що це представник «Слуги народу» Сергій Батрин.