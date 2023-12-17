Росіяни заявили про масовану атаку дронів на три області.

У Міноборони РФ стверджують, що вночі «перехопили» 33 безпілотники над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

В атаці традиційно звинуватили Україну.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв написав, що жертв після масової атаки безпілотників на регіон немає. За його словами, під ударом опинилися район Морозовська і Каменська. Більшість дронів нібито збили.

Російські пабліки опублікували відео моменту нічної атаки на Морозовськ Ростовської області.

Припускають, що безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром.

У соцмережах пишуть, що на його території базується 559 гвардійський бомбардувальний полк і дислокуються бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.