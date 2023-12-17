Росіяни заявили про масовану атаку дронів на три області.
У Міноборони РФ стверджують, що вночі «перехопили» 33 безпілотники над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.
В атаці традиційно звинуватили Україну.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв написав, що жертв після масової атаки безпілотників на регіон немає. За його словами, під ударом опинилися район Морозовська і Каменська. Більшість дронів нібито збили.
Російські пабліки опублікували відео моменту нічної атаки на Морозовськ Ростовської області.
Припускають, що безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром.
У соцмережах пишуть, що на його території базується 559 гвардійський бомбардувальний полк і дислокуються бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що ще два безпілотники атакували область вранці. Стверджує, що руйнувань та постраждалих немає.
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Російське Міноборони відзвітувало начебто ці дрони збили.
Через атаку у російському Волгограді закривали аеропорт. Було затримано кілька рейсів.
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