Російська окупаційна влада хоче паспортизувати кілька сотень українців, які працюють на окупованій ЗАЕС.

Зробити це поспішають до Нового року.

Про таке повідомляє Головне управління розвідки.

У відомстві кажуть, що росіяни посилили тиск на українських співробітників, аби змусити їх отримувати російські паспорти та підписати контракти з «Росатомом».

«Відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року», - повідомляють у розвідці.

Росіяни психологічно тиснуть на людей, вибірково і без попереджень анулюють їм перепустки та позбавляють доступу до робочих місць.