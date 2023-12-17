Російська окупаційна влада хоче паспортизувати кілька сотень українців, які працюють на окупованій ЗАЕС. 

Зробити це поспішають до Нового року. 

Про таке повідомляє Головне управління розвідки. 

У відомстві кажуть, що росіяни посилили тиск на українських співробітників, аби змусити їх отримувати російські паспорти та підписати контракти з «Росатомом». 

«Відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських  працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року», - повідомляють у розвідці. 

Росіяни психологічно тиснуть на людей, вибірково і без попереджень анулюють їм перепустки та позбавляють доступу до робочих місць. 

Серед тих, хто відмовляється від російських документів, спецслужби РФ намагаються посіяти недовіру та схиляють до анонімних доносів. Для цього зокрема створюють спеціальні телеграм-боти.

Водночас серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення. Їх не влаштовують терміни відрядження.

«Замість двох місяців москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки на росії  важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну», - додали в ГУР. 

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