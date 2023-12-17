Російський президент Володимир Путін пригрозив Фінляндії «проблемами» через вступ до НАТО.

Про це він сказав в коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами Путіна, до вступу у НАТО між Гельсінкі та Москвою не було проблем. Однак, «тепер будуть».

Про що саме йдеться - він не уточнив. Лише заявив, що біля кордонів з Фінляндією планують створити військовий округ.

«Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були з Фінляндією якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки… Проблеми не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи», - сказав Путін.

Російський диктатор запевнив нібито не збирається нападати на НАТО.

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«У Росії немає жодних резонів, жодного інтересу - ні геополітичного, ні економічного, ні політичного, ні військового - воювати з країнами НАТО. В нас з ними немає ніяких територіальних претензій один з одним, немає бажання зіпсувати з ними відносини», - стверджує Путін.

Російський звинуватив НАТО у «створенні проблем» з Росією - нібито вони не хочуть мати такого конкурента як РФ.

У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО.