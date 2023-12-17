Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав історичною пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца угорському прем'єру Віктору Орбану на саміті Євроради.

Про це український дипломат сказав в коментарі німецькому виданню Bild.

Німецький канцлер запропонував Віктору Орбану вийти із зали під час голосування за початок переговорів з Україною. Таким чином європейські лідери змогли обійти угорське вето та схвалити старт перемовин про вступ України в ЄС.

«Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб усунути загрозу вето Угорщини, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи», - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що минулого року просив Берлін взяти на себе ініціативу щодо членства України в ЄС. Однак, на той час ці заклики не були почуті.

За словами Кулеби, тоді експерти та політики в Німеччині говорили, що їхня країна не хоче бути лідером. Однак, відтоді німецькі політичні рішення змінилися.

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«Я можу лише сподіватися, що це також знаменує ширший і незворотний зсув у підході Німеччини до керівництва зусиллями з вирішення найскладніших питань», - сказав український дипломат.

Він наголосив, що в України є багато причин бути вдячною Німеччині - від військової допомоги до фінансової підтримки. Але політична ясність щодо членства України в ЄС, на думку Кулеби, «мабуть, найкращий різдвяний подарунок від Берліна».

«Сірі зони в Європі більше неможливі. Або розфарбуйте карту Європи в кольори ЄС, щоб гарантувати безпеку та процвітання для всіх європейців, або Путін розмалює її кров’ю та принесе більше страждань, нестабільності та руйнування. Я радий, що цього тижня ми всі стали безпечнішими та впевненішими», - підсумував Кулеба.

Цього тижня Європейська рада вирішила почати переговори про вступ України до ЄС. Таке ж рішення європейські лідери ухвалили щодо Молдови. Грузія отримала статус кандидата. А переговори про майбутнє членство Боснії та Герцеговини можуть розпочатися у березні.

Українську євроінтеграцію тривалий час блокувала Угорщина. Обійти її вето вдалося завдяки відсутності угорського прем'єра під час голосування.

Водночас Угорщина заблокувала допомогу Україні у 50 млрд євро. Крім того, Віктор Орбан підтвердив погрозу й надалі блокувати вступ України в ЄС. Мовляв, у нього для цього є багато можливостей.