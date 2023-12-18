18 грудня Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка потенційно може вразити будь-яку точку США, підтвердили Південна Корея та Японія. Це другий за кілька годин запуск балістики з боку Пхеньяна.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на військових Південної Кореї та міністерство оборони Японії.

Ракета була випущена з району поблизу Пхеньяна, що біля східного узбережжя Північної Кореї, та пролетіла близько 1000 км, повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

У Раді нацбезпеки Південної Кореї заявили, що це була твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, і назвали запуск дестабілізуючим актом, який проігнорував міжнародні попередження та численні резолюції Ради безпеки ООН.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль закликав Сполучені Штати покращити ефективність операції "ядерного стримування".

В оборонному відомстві Японії, своєю чергою, зазначили, що політ тривав 73 хвилини, що на одну хвилину менше за політ міжконтинентальної балистичної ракети, яку Північна Корея запустила в липні. Повідомляється, що ракета досягла максимальної висоти у понад 6000 км і впала у Японське море західніше острова Хоккайдо за межами виключної економічної зони Японії.

Така ракета може подолати понад 15 тис. км, тобто вона може досягти будь-якої точки Японії та материкової частини Сполучених Штатів, уточнив віце-міністр оборони Японії Шінго Міяке.

Запуск відбувся лише за кілька годин після того, як Північна Корея у неділю ввечері запустила балістичну ракету малої дальності на знак засудження демонстрації військової сили під керівництвом США, у тому числі прибуття атомного підводного човна до Південної Кореї.

Район міжнародного аеропорту Пхеньяна є місцем, звідки Північна Корея раніше запускала міжконтинентальні балістичні ракети, і, ймовірно, там розташований завод зі складання ракет.

Нагадаємо, в середині листопада російська делегація завітала до Північної Кореї задля "подальшого пожвавлення" зв'язків мід двома країнами.