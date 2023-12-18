Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних cил України Валерія Залужного.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.

"Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи", - йдеться у дописі.

За попередніми даними СБУ, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявили. Пристрій передадуть на експертизу.

Співробітники відомства вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення. Зокрема, було відкрито кримінальну справу за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

За даними "Української правди", пристрої для прослуховування також знайшли у деяких співробітників Залужного. Це мав бути новий кабінет головнокомандувача, який перевіряли перед переїздом.

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