Як повідомляється, Кремль розпускає чутки про можливий розкол між Офісом президента України та військовим керівництвом як частину своїх постійних пропагандистських зусиль, спрямованих на те, щоб викликати невдоволення українських громадян і переконати західних союзників припинити надавати фінансову та військову допомогу Києву.

AFP звернула увагу на нещодавні повідомлення про нібито "зростання напруженості в останні місяці між Залужним і президентом України Володимиром Зеленським", які з'явилися після коментарів Залужного для The Economist та інших видань щодо "патової ситуації" у війні між Росією та Україною.

Головнокомандувач ЗСУ розцінює цей інцидент як "війну". За словами Залужного, прослушку знайшли не лише в його кабінеті, що підтверджують і дані Генштабу.

Пристрій буде переданий технічним експертам для подальшої експертизи. Слідство не стало відразу звинувачувати Москву у встановленні апаратури прослуховування.

"За попередніми даними, знайдений пристрій — не робочий, — додали у відомстві. – Ніяких носіїв інформації або засобів дистанційної передачі звуку не виявлено".

"Наголошуємо, що обладнання було знайдено не безпосередньо в [головному] кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло використовуватися ним для роботи в майбутньому", — йдеться в заяві української спецслужби.

Служба безпеки України (СБУ) заявила в неділю, що знайшла в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) пристрій для прослуховування, хоча, за попередньою інформацією, він виявився неробочим, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

Росія посилює дезінформацію, аби дискредитувати українських посадовців та посіяти розбрат

Минулими вихідними спільний проєкт Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Atlantic Council (DFRLab) та BBC опублікував звіт, у якому йдеться про те, що колишній міністр оборони України Олексій Резніков став мішенню російської дезінформаційної кампанії в TikTok, яка звинувачувала його в корупції напередодні його відставки у вересні.

"Кампанія передбачала публікацію відео щонайменше сімома мовами, у яких Резнікова звинувачували в придбанні розкішних особняків і автомобілів. Цим зловмисники натякали на те, що Резніков і український уряд загалом наживаються на війні. TikTok назвав це найбільшою інформаційною операцією, коли-небудь виявленою на цій платформі, і пов'язав її з таємною операцією, що базується в Росії", — йдеться у звіті.

"Кампанія проти Резнікова — не єдиний випадок, коли українських посадовців звинувачують у корупційному придбанні нерухомості, в тому числі й для президента Зеленського", — йдеться у висновку DFRLab.

"Також у лютому 2023 року прокремлівські Telegram-канали поширювали чутки про те, що дочка Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України, нібито придбала вілли в Чилі".

Незалежно від того, чи пов'язані ці чутки між собою, чи ні, і чи вони правдиві, як згадувалося раніше, плітки про посилення конфлікту між Залужним і Зеленським продовжують циркулювати, а Москва згодовує ці наративи західним ЗМІ.

Британська розвідка передбачає залякування на російських виборах на окупованих територіях України

У щоденному зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в неділю, йдеться про те, що на березневих виборах на окупованих територіях України, ймовірно, відбудуться "фальсифікації і залякування виборців". Виборчі дільниці будуть створені в березні в усіх наразі окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Російська адміністрація майже напевно готує масові фальсифікації і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу президента Росії Владіміра Путіна в цих регіонах зі значним відривом", - йдеться в повідомленні.

"Майже напевно, що голосування... не буде ані вільним, ані чесним", - заявили в міністерстві.

" Вузька смуга рибальських будиночків". Бійці ЗСУ, які воюють біля Дніпра, розповіли NYT, як захищаються дронами, але зазнають великих втрат

У неділю газета New York Times (NYT) опублікувала інтерв’ю з українськими солдатами, які воюють на берегах Дніпра. В публікації йдеться про те, що західні повідомлення щодо прогнозів ЗСУ в тій місцевості були "занадто оптимістичними", і що українські втрати значно більші, ніж багато хто вважає.

Але командири, які давали інтерв'ю, сказали, що українські безпілотники допомогають придушити російські авіаудари по плацдарму ("вузькій смузі рибальських будиночків") у селі Кринки, яке ЗСУ використовують як свою базу.

"Кілька солдатів і морських піхотинців поспілкувалися з журналістами й висловили занепокоєння великими втратами і, за їхніми словами, занадто оптимістичними повідомленнями офіційних осіб про хід наступу", – пишуть журналісти NYT.

"Генеральний штаб ЗСУ заявив, що не може негайно прокоментувати звинувачення солдатів, але надасть відповідь у належний час", – повідомляє NYT.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що українські оператори безпілотників, які завдають ударів по російських артилерійських підрозділах, є справжніми героями контрнаступу:

"Придушення [за допомогою безпілотників] російської далекобійної артилерії може дозволити українським силам більш вільно діяти в ближніх тилових районах на західному березі... що може частково пояснити зменшення інтенсивності російських ударів по українських цілях на західному березі", – пише ISW.

"Набагато більш численні 152-мм ствольні артилерійські системи, які російські війська широко використовують в Україні, мають приблизну дальність стрільби 25 км, хоча російські війська навряд чи розгортатимуть ці системи в безпосередній близькості до лінії фронту через загрозу контрбатарейного вогню з боку України".

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

Минулими вихідними російські війська досягли підтверджених успіхів під Бахмутом, повідомляє ISW з посиланням на геолокаційні відеоматеріали.

Підрозділи Кремля, ймовірно, просунулись на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), а Генеральний штаб ЗСУ заявив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Іванівського, Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Російські військові блогери "продовжують характеризувати локальні російські наступальні дії навколо Бахмута як операцію, спрямовану на просування до Часового Яру (12 км західніше Бахмута)", – повідомляє ISW. Що стосується задіяних підрозділів, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на околицях Кліщіївки проводять операції підрозділи ахматівського загону спецназу "Шустрий".