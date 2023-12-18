Євросоюз закликає до негайного звільнення журналістки Радіо Свобода Алсу Курмашевої, яку утримують у російському СІЗО.
Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель у соцмережі Х, передає Укрінформ.
The EU calls on Russian authorities to immediately release journalist Alsu Kurmasheva who faces up to 15 years in prison for carrying out journalistic work.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2023
Russia‘s authorities must ensure safety of journalists and their right to freedom of expression and stop prosecuting them.
«ЄС закликає російську владу негайно звільнити журналістку Алсу Курмашеву, якій загрожує до 15 років позбавлення волі за журналістську діяльність», - йдеться у дописі.
Боррель наголосив, що російська влада має забезпечити безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їх переслідувати.
Раніше повідомлялося, що Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі з чоловіком та двома дітьми. У Росію вона приїхала 20 травня через сімейні обставини. 2 червня Курмашеву затримали в аеропорту Казані, коли вона чекала на рейс, щоб повернутись у Чехію. У неї вилучили американський і російський паспорти.
Минулого тижня російський режим порушив ще одну кримінальну справу проти журналістки Татаро-башкирської служби «Радіо Свобода» Алсу Курмашевої – за статтею щодо «фейків» про російську армію.
Раніше суд у Казані визнав її винною в неповідомленні про друге громадянство і засудив до штрафу 10 тисяч рублів. Зараз Курмашева перебуває в СІЗО за звинуваченнями в справі щодо порушення закону про «іноземних агентів».
Агенція наголошує, що російська влада досі не надала американській стороні консульського доступу до утримуваної в СІЗО журналістки «Радіо Свобода» Алсу Курмашевої, яка має, зокрема, американське громадянство.
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