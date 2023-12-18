Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель у соцмережі Х, передає Укрінформ .

«ЄС закликає російську владу негайно звільнити журналістку Алсу Курмашеву, якій загрожує до 15 років позбавлення волі за журналістську діяльність», - йдеться у дописі.

Боррель наголосив, що російська влада має забезпечити безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їх переслідувати.

Раніше повідомлялося, що Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі з чоловіком та двома дітьми. У Росію вона приїхала 20 травня через сімейні обставини. 2 червня Курмашеву затримали в аеропорту Казані, коли вона чекала на рейс, щоб повернутись у Чехію. У неї вилучили американський і російський паспорти.

Минулого тижня російський режим порушив ще одну кримінальну справу проти журналістки Татаро-башкирської служби «Радіо Свобода» Алсу Курмашевої – за статтею щодо «фейків» про російську армію.

Раніше суд у Казані визнав її винною в неповідомленні про друге громадянство і засудив до штрафу 10 тисяч рублів. Зараз Курмашева перебуває в СІЗО за звинуваченнями в справі щодо порушення закону про «іноземних агентів».

Агенція наголошує, що російська влада досі не надала американській стороні консульського доступу до утримуваної в СІЗО журналістки «Радіо Свобода» Алсу Курмашевої, яка має, зокрема, американське громадянство.