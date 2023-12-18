Суддя Октябрського районного суду в російському місті Владімір призупинила розгляд позовів опозиціонера Олексія Навального до колонії, де він утримувався, "до встановлення його місцезнаходження".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в соцмережі Х команда Навального.

«Суддя Весєлова призупинила розгляд позовів «до встановлення місцезнаходження» Олексія. Тільки такої підстави немає за законом. Замість того, щоб забезпечити явку позивача, суддя просто зняла з себе зобов'язання щодо здійснення правосуддя», – йдеться у повідомленні.

Зв'язку з Навальним немає вже 13 днів. На попередньому засіданні суду в п'ятницю була зачитана довідку від ФСВП про те, що він вибув з колонії у Владімірській області відповідно до вироку суду (його засудили до 19 років колонії особливого режиму).

Більше по темі Путін пригрозив Фінляндії через вступ до НАТО Росія планує створювати військовий округ біля кордону із Фінляндією.

Нинішнє зникнення Навального стало найтривалішим за час його ув'язнення – з січня 2021 року. Раніше під час етапування Навального зв'язок із ним зникав щонайбільше на три дні. Соратники опозиціонера побоюються за його безпеку, вони розгорнули в соцмережах кампанію під гаслом «Де Навальний?»

Радіо Свобода зазначає, що зникнення Навального практично збіглося в часі з офіційним початком виборчої кампанії в Росії. У день оголошення дати виборів, 7 грудня, в соцмережах від імені Навального з'явилися рекомендації до прихильників опозиціонера щодо того, як поводитися на виборах. Навальний закликав їх агітувати проти Владіміра Путіна і голосувати за будь-якого кандидата, окрім чинного президента.

Як повідомлялося, Навальний відбував у колонії №6 у Владімірській області термін «за звинуваченням у шахрайстві». Влітку Мосміськсуд виніс російському опозиціонерові ще один вирок – 19 років суворого режиму – за низкою статей, зокрема про «екстремістську діяльність».