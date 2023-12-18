Суддя Октябрського районного суду в російському місті Владімір призупинила розгляд позовів опозиціонера Олексія Навального до колонії, де він утримувався, "до встановлення його місцезнаходження".
Як передає Укрінформ, про це повідомляє в соцмережі Х команда Навального.
«Суддя Весєлова призупинила розгляд позовів «до встановлення місцезнаходження» Олексія. Тільки такої підстави немає за законом. Замість того, щоб забезпечити явку позивача, суддя просто зняла з себе зобов'язання щодо здійснення правосуддя», – йдеться у повідомленні.
Зв'язку з Навальним немає вже 13 днів. На попередньому засіданні суду в п'ятницю була зачитана довідку від ФСВП про те, що він вибув з колонії у Владімірській області відповідно до вироку суду (його засудили до 19 років колонії особливого режиму).
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Нинішнє зникнення Навального стало найтривалішим за час його ув'язнення – з січня 2021 року. Раніше під час етапування Навального зв'язок із ним зникав щонайбільше на три дні. Соратники опозиціонера побоюються за його безпеку, вони розгорнули в соцмережах кампанію під гаслом «Де Навальний?»
Радіо Свобода зазначає, що зникнення Навального практично збіглося в часі з офіційним початком виборчої кампанії в Росії. У день оголошення дати виборів, 7 грудня, в соцмережах від імені Навального з'явилися рекомендації до прихильників опозиціонера щодо того, як поводитися на виборах. Навальний закликав їх агітувати проти Владіміра Путіна і голосувати за будь-якого кандидата, окрім чинного президента.
Як повідомлялося, Навальний відбував у колонії №6 у Владімірській області термін «за звинуваченням у шахрайстві». Влітку Мосміськсуд виніс російському опозиціонерові ще один вирок – 19 років суворого режиму – за низкою статей, зокрема про «екстремістську діяльність».
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