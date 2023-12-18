Головною подією Українського будівельного конгресу став запуск Стратегічної платформи SMART SUSTAINABLE CITY від девелопера ZEZMAN HOLDIND.

Ця платформа була створена для того, щоб мобілізувати інтелектуальний людський капітал задля досягнення цілей відновлення України.

“Щоб виграти конкуренцію за українців, не достатньо забезпечити базову безпеку. Сьогодні агломерації та мегаполіси, що розвиваються за принципами Smart Sustainable City здатні конкурувати з окремими державами, за виховання, утримання, залучення талановитих та економічно активних жителів з усього світу ... Сьогодні ми розпочали об'єднувати цих стейкхолдерів на стратегічній платформі SMART SUSTAINABLE CITY. Трансформація України шляхом трансформації міст – на часі, об'єднуємося!”, – розповів засновник та СЕО ZEZMAN HOLDIND Борис Голденштейн, коментуючи запуска платформи.

"Наш конгрес – це платформа, на якій ми надаємо можливість взаємодіяти різним командам та компаніям, а також висловити свою думку з приводу того, як Україні найкраще всього рухатись надалі в контексті відбудови", – розповів організатор Українського будівельного конгресу Ігор Парубський.

Один з учасників форуму, Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента України у своєму виступі під час дискусійної панелі “Що будувати під час війни?” зазначив: «Відновлення України – це … скоріше це про нову філософію держави – хто ми, чому ми такі, які наші цілі, куди ми йдемо, якими бачимо себе і що треба зробити, аби ми змогли таки реалізувати свій великий цивілізаційний потенціал … Це також про нову архітектуру наших компетенцій, які дозволять нам ефективно і перспективно конкурувати на глобальних ринках. Для чого, до речі, маємо чітко розуміти структуру своєї економіки і своїх пріоритетних промислових галузей. Це про наше бачення свого майбутнього, в якому хочеться жити, робити карʼєри, вчити дітей, почувати себе реалізованими "тут і зараз».

Варто також додати, що під час конгресу його учасники обговорили достатньо широке коло питань, щодо подальшого відновлення України. Теми панелей конгресу:

Інновації та їх вплив на розвиток бізнесу;

Перспективні напрямки інвестицій в майбутню відбудову України;

Технології майбутнього відновлення, як інструмент модернізації України;

Гроші на житло. Джерела надходжень 2024: інвестиції, продажі, іпотека;

Місто без меж: власні приклади та дії в напрямку безбарʼєрності.

У різноманітних дискусіях щодо Формули відбудови України також взяли участь Володимир Поперешнюк – співзасновник "Нова Пошта", Артур Міхно – CEO work.ua, Анатолій Амелін – Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, Кащенко Олександр – Декан архітектурного факультету КНУБА, Анатолій Давидов – декан архітектурного факультету НАОМА, Андрій Вавриш – засновник SAGA Development, Марк Марченко – СЕО SENSAR Development, Андрій Длігач – д.е.н., голова Advanter Group, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, Вадим Свириденко – уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій та інші.