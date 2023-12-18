Німецька компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на постачання у 2025 році декількох десятків тисяч снарядів різних типів для потреб ЗСУ.

Про це повідомляється на сайті компанії. Зазначається, що вартість замовлення складає тризначну цифру в мільйонах євро (понад 100 млн євро).

"Німецький Бундесвер знову замовив партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм у Rheinmetall відповідно до рамкової угоди. Компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання Збройним Силам України, загалом, кількох десятків тисяч снарядів різних типів. Вартість замовлення становить тризначну суму в мільйони євро. Поставка запланована на 2025 рік", - йдеться у повідомленні.

Нове замовлення продовжує низку замовлень артилерійських боєприпасів, які Бундесвер раніше розмістив для Збройних сил України та Німеччини.У липні 2023 року Rheinmetall уклала нову рамкову угоду з Бундесвером у цій сфері. Вона передбачає постачання декількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів. Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько 1,2 млрд євро.

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Зазначається, що необхідність поповнення запасів боєприпасів, спричинена війною в Україні, призвела до великих контрактів на артилерійські боєприпаси для Rheinmetall.Перелік артилерійських боєприпасів Rheinmetall включає, серед іншого, осколково-фугасний

снаряд DM121, димовий/затіняючий снаряд DM125, снаряд з пошуковим підривником DM121 SMArt (розроблений спільно з Diehl Defence).

До портфеля продукції групи також входить група універсальних 155-мм артилерійських боєприпасів Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.

Компанія Rheinmetall також пропонує групу артилерійських знарядь Rheinmetall Expal Munitions, зокрема, 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.

Раніше найбільший німецький збройний концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро.

Передруковано з Укрінформ за згодою сторін.