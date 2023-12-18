Польські автоперевізники в понеділок, 18 грудня, відновили блокування найбільшого вантажного переходу на кордоні з Україною «Дорогуськ» після рішення суду, який дозволив далекобійникам відновити протести.

Далекобійники вже понад місяць блокують кордон, вимагаючи відновлення перепусток на в’їзд до Євросоюзу для своїх українських конкурентів.

ЄС відмовився від системи дозволів після того, як Росія вторглася в Україну, але польські автоперевізники кажуть, що цей крок завдав їм значних збитків.

Минулого тижня місцева влада Дорогуська скасувала дозвіл на протести на прикордонному переході, але згодом це рішення скасував суд.

У понеділок у поліції підтвердили, що далекобійники знову блокують рух вантажів.

"Зараз на місці протесту близько 25 людей. Там припаркований один автобус і караван", - повідомила AFP прессекретар місцевої поліції Ева Чиж.

Близько 1800 вантажівок стояли в черзі на переході в Дорогуську, коли протест відновився, черга розтягнулася майже на 46 кілометрів (28 миль), повідомила поліція.

Проєвропейський прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск минулого тижня пообіцяв вирішити конфлікт і звинуватив попередній уряд у тому, що він допустив протест далекобійників.

Але переговори між новим урядом у Варшаві та протестувальниками були безрезультатні.

AFP
AFP
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