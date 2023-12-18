Рада ЄС у Брюсселі затвердила 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це з посиланням на поширену в понеділок заяву Євроради, повідомляє Інтерфакс.

Повідомляється, що новий пакет санкцій набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Рада ЄС схвалила сьогодні 12-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів", - цитує агенція заяву Євроради

У документі наголошується, що санкції "невдовзі опублікують" в Офіційному журналі ЄС.

В Брюсселі наголосили, що заходи спрямовані на те, щоб завдати "додаткової шкоди" Росії, вони націлені на важливі сектори російської економіки.

У заяві також зазначено, що "Європейський Союз продовжить надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно".

"Інтерфакс" також повідомляє, що Євросоюз ухвалив рішення розширити заборону на транзит товарів з ЄС до третіх країн територією Росії, поширивши її на будь-які товари, що можуть мати військове призначення.

"Заборону на транзит, яка наразі поширюється на товари і технології подвійного призначення, що експортують з ЄС до третіх країн через територію Росії, буде розширено на всі товари, які можуть бути використані на полі бою", - цитує агентство заяву Євроради.

Цікавим є також і те, що ЄС запроваджує заборону на імпорт російських алмазів, зокрема тих, які були оброблені в третіх країнах або які перевозили транзитом через Росію.

Раніше повідомлялося, що митна служба Фінляндії розслідує справи, за якими в Росію від фінських експортерів надійшло майже 3,5 тисячі дронів загальною вартістю понад 2 млн євро. Продукція мала би перевозитися транзитом через територію РФ до Казахстану.