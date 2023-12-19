Про прес-конференцію, яку проведе Президент, стало відомо з анонсу на сайті Офісу Президента. У ньому повідомили, що спілкування з журналістами заплановане на 19 грудня.

Судячи з назви, прес-конференція буде стосуватися підсумків року.

"У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського", - повідомляється на сайті ОП.

Про час та місце проведення прес-конференції не повідомляється з міркувань безпеки.

Відомо, що медіа можуть акредитувати на підсумкову прес-конференцію президента по одному кореспонденту, одному оператору й одному фотографу.

Наразі акредитація для ЗМІ вже недоступна, адже дедлайн подачі заявок минув ще вчора о 16:00.

Журналісти отримають інформацію про час і місце проведення заходу в листі-підтвердженні акредитації.

Варто нагадати, що перша велика прес-конференція президента Володимира Зеленського відбулась у жовтні 2019 року. Це була знаменита прес-конференція у Kyiv Food Market, яка тривала 14 годин.

Востаннє президент зустрічався з представниками медіа 6 червня цього року, в День журналіста.

Остання ж велика прес-конференція Зеленського відбулася на річницю вторгнення Росії в Україну - 24 лютого 2023 року.