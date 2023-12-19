Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найзапекліші бої.

Про це сказано в його Telegram.

За даними командувача, на Бахмутському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V".

Мета РФ на цьому напрямку - наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Словʼянськ і Краматорськ із подальшим виходом на адміністративний кордон Донецької області.

На Лиманському напрямку, за даними Сирського, російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій наших захисників у напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Війська РФ активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

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Не припиняються й щоденні штурмові дії російських військ у районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

"Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу", - констатував командувач.

Він додав, що командири й штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ і "приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога".

Сирський наголосив, що на всіх трьох напрямках українські війська тримають оборону та знищують ворога. Противник зазнає великих втрат, які поповнює резервами штурмових батальйонів, сформованих з колишніх в‘язнів.

Однак попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські війська продовжують наступальні дії.

Як зауважив Сирський, на першу половину грудня Росія втратила у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" близько восьми тисяч військовослужбовців.

Було знищено або пошкоджено понад 500 одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад 100 бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів.

Командувач запевняє, що українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.

"А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у пріоритеті під час планування операцій", - додав Сирський.