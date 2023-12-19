Загальний огляд: Уповільнення контрнаступу пояснюють браком боєприпасів для стрілецької зброї

Якщо жінка їде у відрядження, "з ким залишаються діти?" запитує Путін

Російські війська мають невеликі успіхи поблизу Донецька

Нові протиріччя між головнокомандувачем ЗСУ та Зеленським

Москва досягла незначних успіхів на лівому березі Дніпра Бійці на передовій скаржаться на нестачу 152-мм та 122-мм снарядів Інститут вивчення війни (ISW) у понеділок процитував командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, який сказав в інтерв'ю Reuters, що його війська відчувають нестачу 122-мм і 152-мм снарядів уздовж усієї лінії фронту. За його словами, через це відбувається перерозподіл артилерійських засобів і перепланування завдань. У вівторок заступник міністра оборони генерал Іван Гаврилюк також визнав, що дефіцит боєприпасів триватиме й надалі. "За оцінками західних офіційних осіб, російські сили наразі ведуть артилерійський вогонь у п'ять-сім разів інтенсивніше, ніж українські сили, — повідомляє ISW. – І російські, і українські сили, ймовірно, витратили значну частину своїх запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів радянських часів, що змушує обидві сторони шукати за кордоном інші джерела артилерійських боєприпасів". Більше по темі Німецька компанія Rheinmetall поставить ЗСУ десятки тисяч артилерійських снарядів Німецька компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на постачання у 2025 році декількох десятків тисяч снарядів різних типів для потреб ЗСУ. "Росія нещодавно отримала велику кількість цих снарядів з Північної Кореї, тоді як Україна та її західні партнери доклали зусиль, щоб отримати ці снаряди з іноземних запасів", — пише ISW, підкреслюючи, що українські війська все частіше використовують на фронті надані Заходом 155-мм артилерійські системи, оскільки пакети допомоги від США нещодавно включали саме ці типи боєприпасів. ISW зазначає, що наступного року Україна планує розпочати виробництво 155-мм снарядів із залученням західних компаній. ISW прогнозує, що дефіцит змусить ЗСУ "приймати важкі рішення щодо пріоритетності одних ділянок фронту над іншими".

За словами Путіна, у воєнний час в Росії "дівчата — це величезний резерв". У зв'язку з тим, що сотні тисяч чоловіків беруть участь у війні Росії в Україні, а рівень народжуваності в Росії знижується, президент РФ Владімір Путін закликав роботодавців у традиційно чоловічих професіях брати на роботу більше "дівчат", повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Це дуже нагадує ситуацію в Радянському Союзі під час Другої світової війни, коли СРСР втратив близько 27 мільйонів людей, в тому числі близько 9 мільйонів солдатів. Жінки, як відомо, були невід'ємною частиною післявоєнної радянської економіки, їх заохочували і нагороджували медалями за те, що вони народжували нових радянських людей. "Дівчата — це величезний резерв для Росії, — сказав Путін. – У тих галузях, де вони ще не працюють, вони повинні використати свій потенціал на повну силу". Тим часом, російські жінки вже беруть активну участь у збройних силах, хоча, як правило, не задіяні у вторгненні в Україну. "У наших льотних школах дівчата вже літають на бойових літаках. [Міністр оборони Сєрґєй Шойгу] повідомив, що вони роблять це блискуче, хоча завжди здавалося, що це суто чоловіча професія... Сьогодні всі межі стираються". Ну, майже всі межі: Путін, який виставляє себе поборником традиційних сімейних цінностей (особливо гетеросексуальних стосунків), сказав, що існують "звичайно, деякі обмеження" щодо того, чим повинні займатися жінки. "Звичайно, є певні обмеження, пов'язані зі здоров'ям, анатомією, можливо, з сім'єю, – сказав він. – Якщо буде тривале відрядження... з ким залишаться діти?". Оперативна ситуація на Донецькому напрямку Як повідомляє ISW, у понеділок московські війська продовжили наземні атаки на захід і південний захід від окупованого Донецька і досягли успіхів на південній околиці Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька). Один російський військовий блогер стверджує, що сили Кремля просунулися далі на захід від Мар'їнки в напрямку Курахового (25 км на захід від Донецька), а інший повідомив, що російські війська також атакували поблизу Побєди (5 км на південний захід від Донецька). Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили "щонайменше 12 російських атак поблизу Новомихайлівки".

Оперативна ситуація біля річки Дніпро Українські війська продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра, в рибальському районі у Кринках, але російські війська, за повідомленнями, досягли незначного просування в цьому районі, повідомляє ISW. Опубліковані в понеділок геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська досягли невеликих успіхів у Кринках (2 км від Дніпра). Прокремлівські блогери стверджували, що російські війська атакували позиції ЗСУ в лісосмузі за цим селом, а також почали використовувати бронетехніку поблизу нього.

Інший російський блогер стверджує, що сили Москви продовжують страждати від слабкої контрбатарейної оборони, поганого зв'язку і браку можливостей евакуації. На відео, опублікованому в понеділок, показано, як український безпілотник завдає удару по російському основному бойовому танку Т-90 під Кринками.

Залужний критикує звільнення Зеленським влітку керівників ТЦК У понеділок інформагенція Інтерфакс-Україна повідомила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкритикував рішення Президента Володимира Зеленського звільнити всіх керівників обласних центрів комплектації влітку. "Це були професіонали, вони знали, як це робити, тепер їх немає", — сказав Залужний, відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про це рішення. Зеленський оголосив про відставку всіх цих посадовців під час антикорупційної кампанії в серпні, посилаючись на виявлені слідством факти зловживань. Продовжують ширитись чутки про те, що президент і головнокомандувач ЗСУ, в одному з кабінетів якого нещодавно виявили "жучки", перебувають у стані конфлікту. Ситуація погіршилася після того, як російські агенти розповсюдили відео з TikTok, де просувались неправдиві наративи про них.