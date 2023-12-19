На Куп’янському напрямку фронту, що на Харківщині, знизилась боєздатність російських військовослужбовців через спалах так званої  «мишачої лихоманки».

У вівторок, 19 грудня, українська воєнна розвідка повідомила, “що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги”. Внаслідок чого поширилась ця хвороба у лавах російської армії, що наразі перебуває в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) зазначило, що скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип.

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Як додають у розвідці, недуга має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою  відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням

 Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

“У підсумку - «мишача лихоманка» значно знизила  боєздатність російських “щурів””, - розповіли у розвідці.

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