У Київській області директор однієї з районних лікарень Бориспільського району необґрунтовано завищила вартість устаткування та медичного обладнання, унаслідок чого товариству було надмірно перераховано понад 4,2 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури на підставі зібраних доказів повідомили про підозру директору однієї з районних лікарень Київської області за фактом використання підроблених документів та службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, під час підготовки проєктно-кошторисної документації директор необґрунтовано завищила вартість устаткування та медичного обладнання. В подальшому між службовою особою та переможцем тендеру укладено договір підряду, згідно з яким передбачалося проведення реконструкції частини приміщення районної лікарні у Бориспільському районі.

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Надалі підозрювана підписала звітну документацію, яка слугувала підставою для перерахування товариству надмірно понад 4,2 млн грн бюджетних коштів.

Саме на таку суму, згідно з висновками експертиз, завищено вартість устаткування та медобладнання.

Передруковано з Укрінформ за згодою сторін.

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