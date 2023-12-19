Високопоставлений військовослужбовець РФ зумів виїхати до Гааги в Нідерландах і написав листа в Міжнародний кримінальний суд. Чоловік готовий розповісти про російські воєнні злочини з 2014 року й дотепер.

Він передавав свої свідчення також для російської правозахисної організації Gulagu.net, яку заснував Володимир Осєчкін.

Портал Gulagu.net повідомляє, що втікач - ексофіцер ГРУ і старший інструктор ПВК "Вагнер", експолковник і начальник 4 відділу управління спецоперацій так званої "Генпрокуратури ДНР" майор С.

Він прилетів у Нідерланди 18 грудня. Фігурант збирається подати запит про політичний притулок і міжнародний захист у Нідерландах, а також про захист його сім'ї. Він має намір постати перед МКС за співучасть в агресії проти України.

Що розповів військовий РФ у письмовому зізнанні

Повідомляється, що російський військовий готовий свідчити щодо В. Суркова, А.Бородая, командира 10 бригади спецназу ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергія Свида (позивний "Рязань", куратор "Редута" і "Вагнера"), а також високопоставлених співробітників ФСБ і Міноборони Росії, які керували операціями на території України у 2014-2015 роках і під час повномасштабного вторгнення.

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У листі до прокурора МКС Каріма Хана та президента МКС Пьотру Хофманскі росіянин зізнається, що брав участь у вторгненні в Україну у 2014 році як "захист референдуму" на території Донбасу. Він говорить про великі фальсифікації на так званому референдумі, тиск на тодішнього місцевого голову ЦВК.

Також чоловік — непрямий свідок оборони Донецького аеропорту у травні 2014 року. Росіяни та їхні помічники "згубили купу народу, аби з Москви швидше пішло фінансування у повному обсязі. Кремль замовляв більше жертв й обов'язково бойових дій, видаючи їх за "визвольний рух народу".

Втікач також був свідком воєнних злочинів в Україні — порушення застосування протипіхотних мін; мінування населених пунктів на Донбасі, коли цивільне населення про це не попереджали.

Також чоловік служив у складі "Вагнера" в Сирії у 2017 році, був свідком воєнних злочинів там. У листі військовий розповідає про підготовку ДРГ у 2021-2022 роках для дій на території України. 

"Під час виконання завдань від МО РФ на території України я неодноразово бачив порушення 4 статті Женевської конвенції стосовно цивільного населення; жорстокість до військовополонених та їх убивство; вивезення дітей без батьків на територію Білорусі".

Наприкінці березня військовослужбовцю наказали розстріляти 5 полонених на Київщині, він їх відпустив, через що його почали переслідувати.

Випадки втечі за кордон військових РФ

У листопаді 2022 року в організації Gulagu.net повідомили, що російський військовослужбовець Микита Чибрін, який брав участь у війні проти України і чия бригада окупувала Бучу, виїхав до Європи, де планує допомогти судити керівництво Російської Федерації.

У серпні 2023 року лейтенант російської армії Іван Корольов перейшов кордон Литви й зміг дістатися до Вільнюса. Там, на автовокзалі, 10 серпня його затримали литовські оперативники прикордонної служби. Після затримання Корольов попросив політичного притулку у країні.

Російський десантник Павло Філатьєв, який виїхав із РФ після критики вторгнення, отримав прихисток у Франції.

Передруковано з TVP за згодою сторін

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