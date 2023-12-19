Російські пропагандисти поширили черговий фейк, що нібито вже цього тижня в Україні почнуть застосовувати графіки відключень світла.

Про це у Telegram повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Анонімні Telegram-канали поширюють інформацію про те, що у зв'язку із похолоданням подачу електроенергії в оселі українців планують обмежувати вже з середи, 20 грудня. Для цього нібито сформували чотири групи відключення, де світла не буде від 3 до 12 годин на добу.

Як зазначила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, планово відключати електроенергію українцям почнуть лише за умови серйозних пошкоджень енергосистеми - через російські обстріли або погодні умови (налипання снігу або сильний вітер).

"Ми прогнозували зниження температури. І з тією ситуацією, яка є зараз, ми не плануємо вводити графіки відключень - особливо для побутових споживачів. Ситуація контрольована", - запевнила замміністра.

Журналіст у сфері енергетики Микола Топалов додав, що графіки відключень світла, які ширяться мережею, є фейковими й станом на зараз обмежень в електропостачанні не планується.

Нагадаємо, на початку грудня міністр енергетики України Герман Галущенко констатував, що в Україні є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки що не планують.

Він запевнив, що жодних передумов для блекаутів немає. За словами міністра, єдина загроза для енергосистеми - це російські обстріли. Однак, навіть у випадку системної аварії, відключення будуть тимчасовими.