Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк заявив, що українцям призовного віку вручають повістки у публічних місцях через необхідність повідомити людям, що вони потрібні Збройним силам України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Як державі донести до громадян, повідомити їм, що держава їх потребує для захисту? Які є механізми? Багато людей є, які заявляють, що вони готові доєднатися до ЗСУ, якщо їх покличуть", - заявив речник МОУ.

За його словами, це така популярна відповідь на запитання, чи готові ви долучитися.

"От як покликати, якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід із повістками в публічне місце", - сказав Павлюк.

Речник запевнив, що багато кому після повістки потрібно просто оновити дані. Якщо у громадян актуальні дані у військкоматах, ця повістка на них ніяк не впливає. Якщо дані не оновлені, людина живе без реєстрації, то це порушення закону.

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Павлюк зауважив, що багато людей "мовчки ідуть оновлюють дані або мовчки мобілізовуються".

"Чомусь у нас фокус зміщений у бік тієї меншості, які обурюються, що вони не розраховували, що до них прийшли з повісткою в ресторан. А чому тоді фокус не зміщений у бік тих військових, які не можуть навіть піти у відпустку, бо їх немає ким замінити?" - заявив він.

На думку речника Міноборони, для ефективної мобілізації не потрібні зміни в самій системі. Натомість, з одного боку, необхідний ефективніший контроль за тим, як проводиться мобілізація, а з іншого боку, потрібно доносити до громадян, зокрема з допомогою незалежних ЗМІ, що "це їхній конституційний обов'язок — захищати країну".

Рекрутинг не може замінити мобілізацію: це лише спосіб покращити сервіс для тих громадян, які готові доєднатися до ЗСУ, зауважив Павлюк. На його переконання, підбивати перші підсумки рекрутингу і того, наскільки це допомогло армії, рано, — має минути принаймні 3 місяці.

Нагадаємо, Україна має намір реформувати порядок призову на військову службу, запровадивши комерційний рекрутинг до ЗСУ.