Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції повідомив, що Україні потрібні ще приблизно 500 млрд грн для того, аби мобілізувати додатково приблизно 400-500 тис. людей для посилення Сил оборони.

«Щодо фінансів, то між нами, мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд грн», - сказав Зеленський.

Голова держави наголосив на тому, що хотів би отримати від прем'єр-міністра та міністра фінансів розуміння у цьому питанні.

Цифру про додаткові кошти Президент назвав, продовжуючи відповідь на питання про додаткову мобілізацію.

Він, зокрема, розповів про те, що військові запропонували йому додатково мобілізувати 450-500 тис людей.

"Це все-таки питання наших військових, Генштабу. Вони звернулися на рівні нашої ставки з питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю … Їхній погляд був на Ставці, вони запропонували мобілізувати додатково 450-500 тис. людей, - наголосив Зеленський відповідаючи на питання журналістів.

Президент зазначив, що це "дуже серйозна цифра" і він вимагає від військових чіткого обґрунтування такої цифри, потребує більше аргументів.

"Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок", - резюмував голова української держави.

Зазначимо, сьогодні президент України проводить підсумкову пресконференцію для того, щоб підвести головні підсумки 2023 року під час спілкування з журналістами. Про захід стало відомо напередодні, він відбувається за посилених заходів безпеки.

Дивитися пряму трансляцію пресконференції можна тут.

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