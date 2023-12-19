У КМДА заявили, що у столиці наступного року будуть виконуватися роботи з підсилення опор мосту Метро, які не вплинуть на роботу метрополітену.

Відповідну заяву зробив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену", - сказав він.

За словами Кандибора, мережею шириться "чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись". Він розповів, що на сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту.

"Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", - зазначив директор Департаменту.

Раніше у вівторок в ефірі телемарафону голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко заявив, що міст Метро перебуває у "втомленому" стані вже щонайменше два роки.

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Торік батько дітей Юрій Овчинніков, який воював у складі ССО "Азов", загинув на війні у Запорізькій області.

Як зауважив Вітренко, якщо експертиза підтвердить, що міст є аварійно небезпечним, то буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги. Втім, такий сценарій він назвав "апокаліптичним".

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці провели обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА.

Слідство перевірить наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації ділянки метро між станціями "Теремки" та "Деміївська", на якій зупинено рух поїздів з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

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