«У мене робочі стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бої», – розповів Президент під час підсумкової пресконференції, відповідаючи на питання журналістів про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ.

Президент наголосив на тому, що нині всі посадові особи України мають жити і працювати для результату.

І зараз немає місця для жодних особистих інтересів: «Я не розвиваю труднощі в особистих стосунках. Держава України – це не про власні інтереси. Головне – це результат, щодня, на всіх посадах. І відповідальність за свою роботу».

«Бути Головкомом – це честь, бути президентом – честь», – додав Зеленський.

Варто нагадати, що протягом вже кількох місяців в українському інформпросторі ширяться чутки про «розкол» між українським генералом Залужним і президентом Зеленським.

Раніше Kyiv Post писав про те, що ніякого конфлікту немає, втім, Росія «підливає оливи у вогонь». Докладніше про те, чи існує конфлікт між Зеленським та Залужним у статті «Розкол» між Зеленським та Залужним — правда чи спекуляції?