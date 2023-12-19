«У мене робочі стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бої», – розповів Президент під час підсумкової пресконференції, відповідаючи на питання журналістів про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ.

Президент наголосив на тому, що нині всі посадові особи України мають жити і працювати для результату.

І зараз немає місця для жодних особистих інтересів: «Я не розвиваю труднощі в особистих стосунках. Держава України – це не про власні інтереси. Головне – це результат, щодня, на всіх посадах. І відповідальність за свою роботу».

«Бути Головкомом – це честь, бути президентом – честь», – додав Зеленський.

Варто нагадати, що протягом вже кількох місяців в українському інформпросторі ширяться чутки про «розкол» між українським генералом Залужним і президентом Зеленським.

Раніше Kyiv Post писав про те, що ніякого конфлікту немає, втім, Росія «підливає оливи у вогонь». Докладніше про те, чи існує конфлікт між Зеленським та Залужним у статті «Розкол» між Зеленським та Залужним — правда чи спекуляції?

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Підсумкова пресконференція Зеленського. Головне, про що говорив Президент України ВАЖЛИВО Зеленський
10 годин тому
Підсумкова пресконференція Зеленського. Головне, про що говорив Президент України
Катерина Захарченко
На додаткову мобілізацію Україні потрібні ще 500 млрд грн – Зеленський ВАЖЛИВО
13 годин тому
На додаткову мобілізацію Україні потрібні ще 500 млрд грн – Зеленський
КиївПост
Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. Пряма трансляція ВАЖЛИВО
13 годин тому
Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. Пряма трансляція
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній На додаткову мобілізацію Україні потрібні ще 500 млрд грн – Зеленський
Далі » Підсумкова пресконференція Зеленського. Головне, про що говорив Президент України