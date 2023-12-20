За повідомленням Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Крім того, минулої доби Росія атакувала Україну, застосувавши 17 БпЛА типу «Shahed-136/131». Усі були знищені.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Лише за останню добу відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.

Генштаб зазначив, що зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї.

«Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ «Днепр», де командувачем є генерал Теплінський», — додав Генштаб.