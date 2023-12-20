Таке рішення суд виніс 19 грудня, повідомляє видання New York Times.

Суд аргументував своє рішення тим, що положення 14-ї поправки, які забороняють заколотникам проти Конституції обіймати державні посади, можуть бути застосовані до Трампа через його дії 6 січня 2021 року. Тоді натовп прихильників тоді кандидата в президент Трампа увірвався до приміщення Конгресу, щоб зірвати результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

«Це рішення, ймовірно, визначить контури ситуації на виборах президента США 2024 року. Зазначається, що Верховний суд Колорадо першим у країні встановив, що розділ 3 14-ї поправки до Конституції США, що дискваліфікує осіб, які беруть участь у повстанні проти Конституції після складення присяги підтримувати її, застосовний до Трампа. Цим же аргументом керуються опоненти політика», — йдеться у статті американського видання.

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Зазначається, що більшість суддів вважають, що Трамп позбавлений права обіймати посаду президента відповідно до 3 розділу 14-ї поправки до Конституції США.

Передвиборчий штаб Трампа відповів, що подасть апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді Колорадо це передбачали, а тому відклали винесення рішення до січня.

Хоча постанова суду може бути застосована лише до одного штату, вона може змусити Верховний суд країни актуалізувати її для всіх штатів.

«Ми повністю впевнені, що Верховний суд США швидко ухвалить рішення на нашу користь і, нарешті, покладе край цим антиамериканським позовам», — заявив представник кампанії Трампа Стівен Чунг.