Після тижня зустрічей “з друзями та скептиками" на трьох континентах від Аргентини до Німеччини під час свого довгого турне президент України Володимир Зеленський поділився з українськими та іноземними журналістами підсумками ще одного року великої війни.

Дві години журналісти розпитували Зеленського про мобілізацію та звільнення українських воїнів і цивільних з російського полону, військові цілі Києва на 2024 рік, заблоковані мільярди допомоги від США та ЄС, про Польщу та Ізраїль, а також стосунки з головнокомандувачем Залужним та зустріч з угорським лідером Орбаном.

Журналістів було багато

На пресконференцію українського лідера у київському готелі InterContinental запросили представників понад 100 ЗМІ, каже прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, який прибув близько 17:30. Він вітає журналістів, які вже понад півтори години чекають Володимира Зеленського, питає про настрій. “Не агресивний”, - відказують йому "акули пера".

Ще через 20 хвилин до зали заходить один з радників очільника Офісу президента Михайло Подоляк. Втім, особливої уваги до нього з боку ЗМІ немає. Рівно о 18:00 прибув Андрій Єрмак, а за ним, під гімн України, швидко зайшов президент.

Про головні досягнення

Зеленський виглядав зосереджено, жартував стримано, трохи з іронією. Почав з подяки Збройним силам України. А далі розповів про цьогорічні досягнення України, головне з яких - історічне рішення про відкриття перемовин з Україною щодо членства в ЄС - акцент на цій темі всі зрозуміли з відповідної заставки на екрані, яка з'явилася, щойно голова держави зайшов до зали.

Президент згадав про перемогу українських ВМС у Чорному морі, наголосив, що попри виклики, "ця зима інша", а "ми стаємо щомісяця потужнішими". Відразу ж анонсував декілька нових ЗРК Patriot, які мають посилити нашу ППО, проте подробиці не розкривав.

Ще одна "потужна перемога" 2023-го - зростання українського ВВП на 5% та падіння рівня інфляції на 5,6%, про що говорять "всі партнери".

Журналісти ж, навпаки, спрямували розмову до дуже внутрішніх питань. Серед них - мобілізація.

Про нарощування мобілізації

Розповідаючи про засідання Ставки за участі Залужного та начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, президент зазначив, що військові "запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей". Він відразу наголосив на серйозності цієї цифри і на тому, що хотів би отримати від військових "більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрям".

Президент акцентував увагу на тому, що залучення такої кількості нових воїнів коштуватиме державі додаткових 500 млрд гривень. "Я, як президент України і як людина, яка багато свого часу віддає на те, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, хотів би розуміння від прем’єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші?" - резюмував він відповідь на питання журналіста.

Разом з тим, на питання про мобілізацію чоловіків до 27 років та жінок, Зеленський відповів: "Жінок - ні. Щодо 25 років - якщо всі аргументи буде викладено і на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь".

Про пакети допомоги від США та 50 млрд євро від ЄС

"Допомога [з боку США] потрібна наразі... Мені здається, що буде дуже скоро. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати нас не зрадять і що те, про що ми домовилися з США буде виконано в повністю".

Президент України запевнив, що “знайшов порозуміння з Байденом і обома партіями", тепер питання лише у термінах. "Вони знають, що ми очікуємо цю допомогу, вони знають, на що це потрібно, вони знають, як впливає перенесення тих чи інших дат, вони знають, що наша наполегливість не штучна - вона потрібна для нашої оборони, економіки, стійкості народу України... Побачимо".

Зеленський також впевнений, що Україна зрештою отримає заблоковані через вето Орбана 50 млрд євро допомоги від ЄС: "Рішення буде прийнято найближчим часом, коли вони [лідери ЄС] будуть збиратися. Є там організаційні питання... І ніхто не завадить. Зроблено так, що сьогодні у нас механізми... Навіть якщо буде підтримка пакета 50 мільярдів мінус один, знайдуться інші інструменти для того, щоб Україна отримала ці 50 млрд".

Про ситуацію на фронті та військову стратегію на 2024-й

"Жодної цілі Росія не досягла за 2023-й рік. Які там три дні? Два роки!", - так розпочав Зеленський цей умовний тематичний блок.

Попри закиди про повільний контрнаступ поточного року та зниження обсягів допомоги від партнерів президент України категорично заперечив сценарій поразки України у війні з Росією.

"Ні, я так не вважаю. Були у нас складніші ситуації, і ми були майже повністю окуповані - принаймні центральні регіони нашої держави, об'єкти інфраструктури, логістика, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, економіка... Ми були в повній блокаді, і ми вистояли. Люди, Бог, партнери - не знаю, хто більше - все це допомогло... Ризик завжди є, ми всі живі люди. Але треба жити в Україні, дуже сильно вірити і боротися. Щоб потім принаймні не було соромно".

А ось розкривати подробиці військових планів на 2024-й Зеленський відмовився: “Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, тому що всі навколо говорили, які в нас цілі... Вибачте... що не можу вам сказати, не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних й оборонних дій наступного року".

Про відносини з Польщею

Важливість відносни з Польщею на пресконференції була позначена зокрема тим, що можливість поставити питання дали двом польським ЗМІ.

"У конфлікті лідерів українці почали захищати поляків, не мене, хоча я захищав їхні інтереси!!!", - емоційно розпочав свої відповіді польським журналістам Зеленський.

Загалом, у відповідях щодо відносин з Польщею, Зеленський акцентував на "братськості" українського та польського народів та "історичній" вдячності з боку України, згадував свої плідні візити до країни разом з першою леді Оленою Зеленською... Але й не забув нагадати, що наразі "українці своїми життями захищають Польщу. "Ми стоїмо за вашу незалежність", - наголосив він.

Український лідер говорив про перспективи вирівняти відносини з ключовим сусідом оптимістично, підсумовуючи свою зустріч з новообраним прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском минулого тижня: "У вас новий уряд ... і я буду вірити, що новий уряд зніме всю блокаду, яка є штучною. Ми готові, щоб у Польщі люди нічого не втрачали, але не можна політизувати питання зерна".

Президент нагадав у яких умовах польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: "У нас не було тоді Чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. У нас були проблеми зі Словаччиною та Угорщиною... У нас не було [можливості для] компромісу щодо вивозу зерна. Ми просили лише його вивезти".

За словами Зеленського, ситуація завершилася тим, що Україна знайшла інші шляхи для транспортування свого зерна, а Польща зазнала фінансових втрат: "Ми побудували коридор через Молдову та Румунію - залізницею. Ми побудували коридор Чорним морем - і стало менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні".

Попри всі складнощі у міждержавних відносинах та "конфлікт на рівні лідерів", "українці почали захищати вас, не мене, хоча я захищав їх інтереси", пояснив він польському журналісту.

Про корупцію серед високопосадовців

Відповідаючи на питання журналіста УП Михайла Ткача щодо корупції та збагачення посадовців під час війни Зеленський, достатньо нервово, зазначив, що під час війни всі державні діячі мали би стати моральним взірцем, але на жаль, такого зараз в Україні немає.

"Він (депутат) нічим не відрізняється від бізнесмена, який салюти включає на свій день народження, коли військові воюють. Я не ділю цих людей. Я вважаю, що так, всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого на жаль, нема. Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори не можна проводити під час війни", – сказав він.

Про українські безпілотники

"Я позитивно ставлюся до збільшення виробництва дронів. І спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо керування дронами. Найліпша, не радянська, а дуже-дуже проста, щоб використовувати дуже швидко... Але це ми поборемо - логістику. Наші воїни отримуватимуть у бригади вітчизняні дрони", - розповів президент України.

"Щодо виробництва - мільйон дронів у наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так було. Так воно й буде", - пообіцяв Зеленський.

Про відносини з Угорщиною та розмову з Орбаном

"Шкода, що Орбан не з Латинської Америки" - це, мабуть, найкраща цитата Зеленського про Орбана наразі, яка дає практично повну характеристику нинішнього стану відносин між Україною та Угорщиною. Про угорського лідера Президент України згадав, розповідаючи про свій вдалий візит до Аргентини та двосторонні зустрічі з лідерами низки країн Латинської Америки.

Президент розповів, що ніколи не обговорював з угорським урядовцем припинення вогню, поступки у війні з Росією чи його діалог з Путіним.

"Можливо, він піднімав цю тему з його друзями чи лідерами ЄС, чи десь за кордоном, можливо, у США... Щось було таке в його промові. Але для мене це дещо дивно, тому що іноді його політика не дуже дружня до нас, і він знає це і чув цей факт від мене", - сказав Зеленський.

На питання про коротку розмову з Орбаном у ложі аргентинського парламенту він відповів, що мав багато питань угорського прем'єра, серед іншого, про відсутність підтримки України та небажання організувати двосторонню зустріч. Проте той на жодне з них не відповів.

"Думаю, ми могли б знайти дипломатичне рішення, і наші сторони будуть працювати над цим... У будь-якому випадку ми - сусідні країни", - резюмував український лідер.

Про відносини з Залужним

"З Залужним у мене робочі стосунки. Він має відповідати за результат на полі бою", - вперше прокоментував чутки про напружені стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Зеленський.

А на питання щодо планів звільнити Залужного він розповів про очікування низки чітких рішень від військового керівництва України: “Є стратегія - чекаю результатів та деталі”.

Президент пояснив, що нині немає місця для жодних особистих інтересів: "Я не розвиваю труднощі в особистих стосунках. Держава Україна - це не про власні інтереси. Головне - це результат, щодня, на всіх посадах. І відповідальність за свою роботу... Бути Головкомом - це честь, бути президентом - честь". А "особисте у мене лише з дружиною", - підсумував Зеленський відповідь на питання.

Про Глобальний саміт миру та можливі мирні пропозиції Росії

Зеленський анонсував, що у січні у Швейцарії, в межах Давоського форуму відбудеться четверта, зустріч безпекових та політичних радників щодо української формули миру.

"Працюватимемо над тим, щоб ця зустріч зібрала представників усіх континентів, зокрема Глобального Півдня. На цій зустрічі буде опрацьовано п’ять останніх пунктів Формули миру. Перші п’ять пунктів були опрацьовані радниками на попередній зустрічі в кінці жовтня на Мальті", - розповів він.

Після червертого раунду, за словами Зеленського, Київ працюватиме над організацією першого установчого саміту на рівні лідерів держав - Глобального саміту миру. На ньому напрацьовуватиметься домовленість між країнами щодо фундаментальних положень, які будуть втілені у відповідному документі. А після погодження цього документа всіма державами він може бути переданий представникам Російської Федерації.

"Якщо вона буде готова сприймати той документ, це говоритиме про те, що питання щодо перемовин є актуальним. На сьогодні воно неактуальне. Запиту від Росії не бачу, у їхніх діях цього не бачу, у риториці бачу тільки нахабство. І вбивство", - пояснив голова держави.

Про родину, що залишається Україні

Зеленський запевнив, що вся його родина в Україні: “Син ходить в школу, донька - в університеті, і я радий, що вони тут - вони зробили свій вибір”.

Пресконференція президента про підсумки 2023 року тривала лише дві години, проте, все одно, ближче до завершення він виглядав достатньо втомленим і губив лінію розмови. Це помітили не лише журналісти, а й організатори.

По закінченню пресконференції Зеленський швидко залишив залу, а представники медіа мали можливість ще певний час поспілкуватися з його прессекретарем і радником Михайлом Подоляком.