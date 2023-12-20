Вночі 20 грудня РФ завдала ракетних ударів по території одного з транспортних депо Харкова. Окупанти запустили ракети з території Росії.
Про це повідомили Повітряні сили станом на ранок.
«Російське військо завдало удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області Росії по Харківщині», – йдеться у повідомленні.
Інформацію про С-300 повідомив і начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, вибухотехніки знайшли залишки російських ракет С-300.
«Сьогодні вночі ворог обстріляв Харків та населені пункти в області. В місті пошкоджені інфраструктурні об’єкти, на місцях влучань вибухотехніки виявили залишки російських снарядів С-300», – зазначив Тимошко.
Також, за його словами, під обстрілом було і селище Отрадне, там зафіксовано два влучання.
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«У селі Отрадне вночі зафіксовано два «прильоти». За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами С-300», – додав правоохоронець.
Окрім цього, в ніч проти 20 грудня противник атакував ударними БПЛА Shahed із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).
Усього зафіксовано пуски 19 "Шахедів". 18 із них були знищені силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.
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