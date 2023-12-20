Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у Вашингтоні на пресконференції 19 грудня.

Про це повідомляєУкрінформ із посиланням на власного кореспондента на місці подій.  

«Ми бачимо зростаюче прагнення Росії й Китаю, а також певною мірою й Північної Кореї, збільшити та покращити свої зв’язки один з одним», - зауважив він. 

Кірбі наголосив, що ці три держави незадоволені світовим порядком, який Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами допомогли стабілізувати після завершення Холодної війни.

Саме тому президент США продовжує працювати над зміцненням альянсів, а також партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Утім, представник адміністрації США повідомив, що у них наразі немає підтверджень, які могли би вказувати на те, що Китай передає Росії допомогу летальною зброєю.

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