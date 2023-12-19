Компанія "Київстар" підтвердила інформацію абонентів про те, що зранку 20 грудня в роботі оператора виникли складнощі.

Про це сказано на Facebook-сторінці компанії.

Зранку абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, неможливість перевірити стан рахунку. Вони не можуть скористатися іншими послугами в додатку, який також не працює.

У прес-службі "Київстар" запевнили, що оператору відомо про складнощі абонентів зі звʼязком у ряді міст на заході та півдні України.

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", - сказано у повідомленні.

Представниця компанії Ганна Захараш у коментарі Радіо Свобода наголосила, що сьогоднішній збій у Київстарі – це не нова кібератака, а усунення наслідків попередньої. Найближчим часом можуть спостерігатися короткострокові збої в роботі оператора.

Нагадаємо, раніше у Київстарі повідомили, що станом на 19 грудня оператор відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітенах Києва та Харкова.

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі найбільшого мобільного оператора в Україні "Київстар": абоненти масово скаржилися на відсутність зв'язку та інтернету, були проблеми з роботою банкоматів і терміналів. Kyiv Post зібрав усі подробиці масштабного обвалу в роботі "Київстару".