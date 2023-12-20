Виробництво в Україні FPV-дронів вже сягнуло понад 50 тис. одиниць на місяць; наступного року обсяги істотно зростуть.

На цьому наголосив у Телеграмі міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін.

«Вчора на підсумковій пресконференції мій Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV-дрони. Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тис. FPV-дронів», - зауважив міністр.

Він додав, що, окрім FPV-дронів, українські виробники вже спроможні виготовити наступного року понад 10 тис. ударних безпілотників середньої дальності (у сотні км) та понад тисячу дронів з дальністю за 1 000 км.

За словами Камишіна, всі виробничі потужності готові. Розпочинається контрактація на 2024 рік.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що наступного року в Україні буде виготовлено 1 млн дронів.