Внаслідок останньої хвилі невибіркових ударів армії Російської Федерації по Херсону постраждали об'єкти та критично важливі запаси щонайменше трьох гуманітарних організацій.

«Склади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) та місцевої громадської організації "Щедрик" були спалені вщент, знищивши вкрай необхідні запаси гуманітарної допомоги», – повідомили в офісі гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

Відомо також, що постраждали приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER. Координаторка ООН додала, що «сьогоднішні обстріли також завдали шкоди житловим будинкам, медичному закладу та призвели до поранення мирних мешканців у Херсоні».

Ці обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку життів і, зрештою, позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують.

ООН наголошує, невибіркові удари по цивільних районах заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Раніше ми писали про те, що в ООН оцінили вплив "зимових" атак РФ на регіони України на тлі загострення ситуації на фронті.

Хвиля ударів російських військ по багатьох регіонах України призвела до поранень десятків мирних мешканців та пошкодження критично важливої інфраструктури, включаючи енергетичні та водопровідні системи.