Збройним силам України 20 грудня було доставлено чергову партію військової допомоги від Литви, яка складається з польового спорядження та кількох десятків тисяч пайків сухої їжі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

«Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб сприяти нелегкій боротьбі України з жорстоким агресором. Різне польове обладнання має вирішальне значення в зимовий період. Кожен пакет нашої допомоги - це крок до перемоги», - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Крім постійної допомоги в озброєнні, Литва активно навчає, лікує і реабілітує поранених українських військовослужбовців, проводить консультації на експертному рівні і робить фінансовий внесок у міжнародні фонди для України.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Литва також відправила в Україну кілька мільйонів патронів і боєприпасів до переносних протитанкових мінометів малої дальності.

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Литва також затвердила довгостроковий план підтримки, який передбачає новий пакет допомоги в розмірі 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки.

Передруковано з Укрінформ за згодою сторін.

UkrInform
UkrInform
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