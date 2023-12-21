Українська агенція Bickerstaff.650 спільно з громадською організацією "Не Самі" запустила ініціативу, яка допомагає внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з окупованих територій знайти нове місце в житті.

Зокрема йдеться про те, що ВПО мають можливість пройти безоплатне стажування у сфері креативу. Мета стажування – допомогти ВПО здобути нові навички, знайти роботу та змінити своє життя на краще.

Стажування повністю оплачене, кожен новий член команди отримав зарплатню, а сама програма поєднала теоретичне навчання з практичною роботою, щоб здобуті знання швидше конвертувалися в навички. Майже щодня для стажерів проводились інтенсивні лекції щодо розвитку креативної індустрії, ключових процесів в агенціях, пошуку та реалізації креативних ідей.

Як наголосив засновник агенції Bickerstaff.650 Ілля Ануфрієнко, чужої біди не буває.

“Дуже багато людей опинились у дуже складних умовах існування, втративши свої звичні місця роботи. Чим швидше ми допоможемо людям, які опинились під час бурі в складних обставинах, тим швидше наша країна переможе не тільки росію, а й економічну кризу і всі можливі соціальні прірви”, - додав він.