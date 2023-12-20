У компанії "Київстар" повідомили про усунення складнощів із звʼязком, які виникли зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України.

Про це у коментарі Kyiv Post повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

За її словами, наразі сервіси працюють у звичному режимі.

"Послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості. високошвидкісний мобільний інтернет четвертого покоління. 4G Мережа Київстару завершує стабілізацію після наймасштабнішої хакерської атаки", - додала речниця.

Нагадаємо, зранку абоненти "Київстар" скаржилися на відсутність зв'язку, неможливість перевірити стан рахунку. Також вони заявляли, що не можуть скористатися іншими послугами в додатку, який також не працює. Компанія своєю чергою підтвердила інформацію абонентів про те, що зранку 20 грудня в роботі оператора виникли складнощі.

Представниця компанії Ганна Захараш у коментарі Радіо Свобода наголосила, що сьогоднішній збій у Київстарі – не нова кібератака, а усунення наслідків попередньої. Найближчим часом можуть спостерігатися короткострокові збої в роботі оператора.

Вчора у "Київстарі" повідомили, що станом на 19 грудня оператор відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітенах Києва та Харкова.

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі найбільшого мобільного оператора в Україні "Київстар": абоненти масово скаржилися на відсутність зв'язку та інтернету, були проблеми з роботою банкоматів і терміналів. Kyiv Post зібрав усі подробиці масштабного обвалу в роботі "Київстару".