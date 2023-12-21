Сполучені Штати на чолі міжнародної коаліції на підтримку України прагнуть забезпечити їй тверду основу для подальшого існування та розвитку, а також незалежність від масштабної зовнішньої допомоги в майбутньому.

Про це заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції за підсумками року.

«Ми маємо дуже чіткий план – переконатися, що Україна може самостійно стояти на ногах у військовому, економічному плані, а також у сфері демократії, щоби підтримка та допомога таких рівнів (як зараз – ред.) більше не була потрібною», - зауважив очільник американської дипломатії.

Однак поки цього не сталося, продовжив Блінкен, потрібно допомогти Україні пережити зиму та наступний період протистояння агресії РФ. У цьому зв’язку він нагадав, що українці планують не лише стримувати російську агресію, а й повертати захоплені росіянами території.

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Джерело: Укрінформ