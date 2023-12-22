Близько 15:00 21 грудня 24-річний студент факультету мистецтв Карлового університету відкрив вогонь біля будівлі філософського факультету, внаслідок чого загинули щонайменше 15 людей, а поранення отримали ще близько 25-ти. За даними чеських чиновників, це найбільший напад в історії сучасної Чехії.

Про це повідомляє BBC.

24-річного стрільця ліквідували, підтвердили на брифінгу глава поліції країни та міністр внутрішніх справ. Ним виявився студент факультету мистецтв Карлового університету, втім, його особу не ідентифікували. Мотив зловмисника також досі не відомий.

Окрім цього, правоохоронці розповіли, що його батька цього ж дня знайшли мертвим у селі за 21 кілометр від Праги.

Наразі відомо, що серед постраждалих є іноземці. 10 з 25 людей отримали важкі поранення.

За однією з версій поліції, нападник міг бути відповідальним за вбивство двох людей минулого тижня в лісі поблизу Праги.

У зв'язку з трагедією у Чехії оголошено день жалоби. Прем'єр-міністр країни Петр Фіала прокоментував стрілянину: "Ми всі шоковані цим жахливим актом. Важко знайти слова, щоб висловити осуд, з одного боку, і, з іншого, біль та горе, які відчуває все наше суспільство в ці передріздвяні дні".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "шокована безглуздим насильством".

Пізніше ввечері люди прийшли до будівлі університету в знак солідарності та підтримки тих, хто загинув.