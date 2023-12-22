Президент України Володимир Зеленський привітав всіх працівників та працівниць енергетичної галузі з Днем енергетика, подякувавши їм за невтомність і результативність.

Своє привітання український лідер опублікував у Telegram.

"У сучасному світі просто не буває нормального життя без надійної енергетики. Наша держава пишається своїми енергетиками, які є не лише професіоналами, а й безмежно сміливими людьми. Які працюють завжди і всюди, у свято і в будень, уночі та вдень, після обстрілів і ударів стихій - реально рятують країну. Дають змогу нашим людям жити й працювати", - йдеться у дописі президента України.

Нагадаємо, 19 грудня Володимир Зеленський дав двогодинну пресконференцію за підсумками "складного року, що минає". Про що він спілкувався з українськими та іноземними журналістами - у спецрепортажі Kyiv Post.

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