У ніч на 22 грудня російські війська атакували Україну 28-ма ударними безпілотниками Shahed, які були випущені з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Загалом Сили оборони збили 24 "Шахеди" у межах семи областей України: Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької.

Під час нічної атаки постраждав, зокрема, Київ. За даними мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, уламки одного з російських дронів влучили у багатоповерхівку в Соломʼянському районі та у приватний недобудований будинкок в Дарницькому районі.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них був госпіталізований.

"В Соломʼянському районі Києва... в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна. У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих. В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих", - повідомив Сергій Попко у Telegram.

Окрім цього, в Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалі відсутні. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає", - йдеться у його дописі у Telegram.

Нагадаємо, українські захисники уразили російські склади боєприпасів і техніки в Маріуполі. Росіяни ховали свої боєприпаси та техніку на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі Маріуполя.