У перевірці декларацій державних службовців буде задіяний штучний інтелект. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) змінило підхід до перевірки декларацій .

Раніше НАЗК мало обов’язок щорічно перевіряти декларації топ посадовців, тож повну перевірку проходили декларації, зокрема, президента України, міністрів, народних депутатів, суддів Конституційного суду України, Верховного суду.

Натомість понад 99% декларацій не підпадали під системний контроль НАЗК, а перевірка службовців інших посад була можлива лише за зверненням громадян, матеріалами журналістських розслідувань або у межах співпраці з правоохоронними органами.

Що ж змінилось?

Відтепер декларації на перевірку відбиратимуть за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику.

Більше по темі Роботодавцям загрожує відповідальність за працівників-ухилянтів: що відомо Керівники підприємств зобов'язані особисто доставити свого працівника - військовозобов'язаного до ТЦК.

Всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків. Ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано, зможе перевіряти штучний інтелект — механізм автоматизованої перевірки.

Йдеться про порівняння даних декларації з іншими реєстрами, перевірку певними "формулами", наприклад, на виявлення ознак незаконного збагачення, наявності необґрунтованих активів тощо.

За останні півтора року, коли було призупинено обов’язкове подання декларацій та їх перевірки, НАЗК сконцентрувалося на здійсненні моніторингу способу життя, а також використало цей час для розробки ІТ-продуктів, які можуть забезпечити здійснення та реалізацію нового підходу.

Отримання довідки про проходження автоперевірки не означатиме, що декларація пройшла повну перевірку, а свідчитиме, що вона має мінімальний коефіцієнт ризику. НАЗК зможе повернутися до них, якщо будуть виявлені нові факти або надійде звернення про ознаки неправдивого декларування.

З решти 70% декларацій відбиратимуть для проведення повної перевірки такі, що мають найвищий рейтинг ризику. Відібрані декларації в автоматизованому режимі розподілятимуться для перевірки представниками НАЗК.

«Можливість втручання людини у процедури автоперевірки чи авторозподілу виключені, це здійснює машина за допомогою програмних продуктів, до яких вжито заходи захисту», — сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Про те, що декларація пройшла автоматизовану перевірку декларанта буде повідомлено в його особистий кабінет Реєстру декларацій починаючи уже з 27 грудня.