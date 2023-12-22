Нідерланди готують перші 18 винущувачів F-16 до передання Україні. Президент України Володимир Зеленськиц провів сьогодні, 22 грудня, телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марка Рютте.
«Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні», — написав Зеленський у соцмережі Х.
Також політики обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони.
«Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо "формули миру" та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру», — пише Зеленський.
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Серед основних питань було також рішення Євроради розпочати переговори щодо інтеграції України до Європейського союзу.
"Я вражений прогресом, досягнутим Україною, і Нідерланди готові допомагати Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу", - заявив прем'єр Нідерландів.
I spoke with @MinPres Mark Rutte to thank the Dutch government for its decision to start preparing the initial 18 F-16 jets for their delivery to Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2023
I also thanked the Netherlands for actively supporting the opening of Ukraine’s EU accession talks and emphasized the… pic.twitter.com/bYCMpZLA3p
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